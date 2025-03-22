ВОЙНА В Украине В Украину прибыла новая партия модернизированных истребителей четвертого поколения F-16

2025-03-22 11:33

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дополнительно в Украину прибыло еще несколько истребителей четвертого поколения F-16.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Это хорошая новость", - сказал он во время видеоконференции.

В то же время, президент не раскрыл точное количество истребителей, получивших Воздушные силы ВСУ. Также Зеленский не уточнял, из какой страны они прибыли.

Глава государства также прокомментировал заявление рашистов о якобы сбитии F-16 в Сумской области.

"Русские снова наврали, что сбили F-16. Ложь! F-16 никто не сбил! А вот несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", - сказал он.

Напомним, вражеские Telegram-каналы уже несколько дней распространяют фейк о том, что рашисты сбили истребитель F-16 в воздушном пространстве Украины.

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