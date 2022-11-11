ВОЙНА В Украине фото Ценный трофей! В ходе боев на Херсонщине ВСУ захватили очень редкий броневик Тайфун-К

2022-11-11 12:29

В ходе боевых действий на Херсонщине украинские военные захватили редкий руССкий бронеавтомобиль Тайфун-К. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Тайфун затрофеен на Херсонском направлении. Редкая штука. Ну что, теперь интересно только то, будет ли херсонская партия российского ленд-лиза преобладать харьковскую", - говорится в сообщении.

Тайфун-К - это новейший универсальный бронеавтомобиль, предназначенный для перевозки и десантирования военных. Он оборудован комбинированной защитой из керамической брони, под ней - броневая сталь. Броневик передвигается на пулестойких шинах с автоматической подкачкой воздуха и регулируемым давлением. Масса автомобиля составляет более 15 тонн, максимальная скорость - 105 км/ч.