ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят многофункциональный бронемобиль UAT-TISA с большим запасом хода

2024-12-21 10:31

Кодифицирован и допущен к использованию в Силах обороны отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA. Об этом сообщает Минобороны.

Бронемашина может использоваться для выполнения широкого спектра задач. В зависимости от необходимости машина оборудуется дополнительными устройствами и вооружением.

Отмечается, что UAT-TISA унаследовала шасси проверенного внедорожника одного из известных автопроизводителей, на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую защиту экипажа от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет устанавливать пулемет на турели. Противоминная защита машины выдерживает взрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля.

Бронеавтомобиль обладает высокими динамическими характеристиками, большой проходимостью и плавностью хода. Емкости топливных баков хватает на преодоление более 1000 км на одной заправке.