ВОЙНА В Украине Миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВО

2022-11-21 21:00

 

От 2 до 3 миллионов жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

По его словам, сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения. Из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.

"Холодная погода может убить. По прогнозам, в некоторых районах страны температура воздуха опустится до -20 градусов. Семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены прибегнуть к альтернативным методам отопления, таким как сжигание дров или генераторы… Мы ожидаем, что 2-3 миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", - отметил Клюге.

Напомним, ранее стало известно, что в Покровске (Донецкая область) дома могут остаться без тепла из-за того, что жильцы многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления.

Также мы писали, что в деоккупированной Балаклее (Харьковская область) погибла семья из четверых человек. Они отравились угарным газом, когда пытались согреться от газовой плиты.

subscriber subscriber

Еще по теме

Во всех регионах Украины сегодня будут применять плановые отключения света – Укрэнерго

2022-11-20 11:00

Если дать возможность путину "взять паузу в войне" будут последствия: Кулеба объяснил в чем опасность

2022-11-19 19:00

Плановые отключения электроэнергии 19 ноября будут введены по всей Украине

2022-11-19 11:00

В Украине одни дома отключают от света чаще других: в чем причина

2022-11-12 14:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине отреагировали на возможное размещение систем Patriot на польской границе

2022-11-21 22:00

Сенатор-республиканец рассказал о шансах передать Украине истребители

2022-11-21 21:30

Миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВО

2022-11-21 21:00

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом

2022-11-21 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине отреагировали на возможное размещение систем Patriot на польской границе 2022-11-21 22:00
Сенатор-республиканец рассказал о шансах передать Украине истребители 2022-11-21 21:30
Миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВО 2022-11-21 21:00
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом 2022-11-21 20:30