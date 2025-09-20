Життя Представника Франції на Євробаченні визнали винним у сексуальних домаганнях до працівника технічної команди

2025-09-20 10:31

Французький співак Slimane, представник країни на Євробаченні-2024, опинився у центрі гучного скандалу. 16 вересня суд визнав його винним у сексуальних домаганнях.

Позов до артиста подав один із працівників його технічної команди ще в жовтні 2024 року. Чоловік стверджував, що співак притискав його до стіни, робив недвозначні натяки на інтим та намагався затягти у гримерку. Крім того, Slimane нібито надсилав йому повідомлення відвертого характеру.

Суд підтвердив факт домагань через повідомлення та небажані пропозиції, але інші звинувачення довести не вдалося. У результаті Slimane оштрафували на 10 тисяч євро.

Співак представляв Францію на Євробаченні-2024 та посів четверте місце.