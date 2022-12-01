ВОЙНА В Украине С 1 декабря в Украине начали оформлять статус участника боевых действий - как его получить

2022-12-01 15:37

В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участника боевых действий при борьбе с полномасштабной агрессией роССии. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что Минобороны закончило подготовку соответствующей нормативно-правовой базы.

"За девять месяцев полномасштабной войны в Украине появились сотни тысяч людей, имеющих право на получение этого статуса. Обработка такого массива данных потребует времени, но никого не забудут и не потеряют", - сказал Резников.

"Не нужно волноваться. Министерство обороны отработает в синергии с другими ведомствами, прежде всего, с нашими коллегами из Министерства ветеранов", - добавил он.

Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в структуре Министерства обороны будет создано 18 комиссий, они уже формируются и начнут работу ориентировочно с 1 декабря.

Получить статус УБД можно:

по обращению командира части, централизованно подающей документы на подчиненных военнослужащих;

по личному обращению военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и подает их в соответствующую комиссию;

по личному обращению уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, героически обороняющих "котлы" в глубоком тылу. Это, прежде всего, вопрос уважения к настоящим героям, защищающим Украину, рискующим жизнью", - подчеркнул Резников.