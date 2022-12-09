Мир В Евросоюзе приняли решение о расширении Шенгенской зоны на Хорватию с 1 января

2022-12-09 22:12

Министры внутренних дел и юстиции стран-членов ЕС приняли решение о расширении Шенгенской зоны на Хорватию. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Так, с 1 января 2023 года будет отменена проверка лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость совпадения этого времени с датами летнего/зимнего расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Кроме того, с 1 января Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему.

Ранее сообщалось, что в ЕС решили ускорить процесс расширения Шенгенской зоны.

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