ВОЙНА В Украине Сотрудников и членов палаты представителей США обязали удалить приложение TikTok

2022-12-30 13:33

Сотрудников и членов палаты представителей США обязали удалить приложение TikTok, разработанное китайской компанией ByteDance, со всех рабочих гаджетов, сообщает Голос Америки.

Все законодатели Палаты представителей и их сотрудники получили письмо за подписью главного административного директора палаты (CAO) с требованием удалить приложение TikTok с официальных устройств из-за проблем в сфере безопасности.

В письме говорится, что со всеми, у кого уже есть TikTok, свяжутся по поводу удаления приложения, а будущая его загрузка запрещается.

Как пишет Breakingthenews, сообщение о запрете на TikTok в палате представителей появилось через несколько дней после того, как сенат единогласно проголосовал за аналогичную меру из-за "серьезных рисков безопасности" для страны. В частности, TikTok обвинили в неправильном обращении с пользовательскими данными.

"ТikTok - это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезная угроза безопасности для США. Приложению нет места на правительственных устройствах", - заявил сенатор и инициатор запретного для соцсети законопроекта Джош Хоули.

Напомним, правительства 19 штатов уже запретили приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd, на рабочих устройствах своих сотрудников.

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