Мир В США вступил в силу запрет на смартфоны китайских ZTE и Huawei

2019-08-13 14:16 132

Сегодня, 13 августа, в США вступил в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.

Соответствующее уведомление нескольких министерств было направлено в сборник официальных документов американского правительства. В документе отдельным пунктом упоминается телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий.

Запрет также распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.

Кроме того, запрещено приобретать услуги у перечисленных юридических лиц.





