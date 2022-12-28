ВОЙНА В Украине Медведев призвал не пускать в рф роCCиян, которые поддерживают Украину

2022-12-28 18:00

 

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно в страну россиян, которые "призывают к ее поражению" в войне против Украины.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества... Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал.

Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли".

Детали: По его мнению, возвращение в Россию тех, кого он считает врагами России, должно происходить после " предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".

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