Курьезы фото Манчестер Юнайтед поместил на свой календарь 2023 года Криштиану Роналду - уже игрока Аль-Насра

2023-01-03 10:25

История Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналду получила неожиданное продолжение. Как известно португальский форвард и английский клуб разорвали контракт после скандального интервью футболиста.

Нападающий уже успел подписать соглашение с другим клубом. Однако магия одного из величайших игроков современности похоже не отпускает "манкунианцев".

Как сообщает журналист Times и The Athletic Том Уильямс, "красные дьяволы" поместили игрока Аль-Насра в свой ежегодный фанатский календарь.

Владельцем одного из таких и стал представитель СМИ, и с удивлением для себя обнаружил, что 2023 год начинается в МЮ именно с Криштиану. Экс-форвард МЮ изображен в форме клуба на январской странице.