Курьезы фото Манчестер Юнайтед поместил на свой календарь 2023 года Криштиану Роналду - уже игрока Аль-Насра

2023-01-03 10:25

История Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналду получила неожиданное продолжение. Как известно португальский форвард и английский клуб разорвали контракт после скандального интервью футболиста.

Нападающий уже успел подписать соглашение с другим клубом. Однако магия одного из величайших игроков современности похоже не отпускает "манкунианцев".

Как сообщает журналист Times и The Athletic Том Уильямс, "красные дьяволы" поместили игрока Аль-Насра в свой ежегодный фанатский календарь.

Владельцем одного из таких и стал представитель СМИ, и с удивлением для себя обнаружил, что 2023 год начинается в МЮ именно с Криштиану. Экс-форвард МЮ изображен в форме клуба на январской странице.

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Курьезы

фото Манчестер Юнайтед поместил на свой календарь 2023 года Криштиану Роналду - уже игрока Аль-Насра 2023-01-03 10:25
25-річний поляк викрав із депо трамвай, аби швидко перевозити пасажирів 2022-10-31 15:37
Люк Скайуокер ведет армию дронов на войну: Марк Хэмилл собрал деньги на 500 беспилотников для Украины 2022-10-28 22:12
фото Естонія передала ЗСУ дрони, які громадяни рф купили для ворожої армії 2022-10-07 19:31