ВОЙНА В Украине Падение вертолета в Броварах: погибли дети, а также министр МВД, его первый зам и госсекретарь

2023-01-18 10:29

При падении вертолета ГСЧС в городе Бровары под Киевом погибли 18 человек, включая высшее руководство МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в среду, 18 января.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр (Денис Монастырский), первый заместитель министра (Евгений Енин) и государственный секретарь (Юрий Лубкович)", – рассказал Клименко.

По его словам, всего пока известно о 18 погибших, из них трое детей. Из них девять находились на борту вертолета.

29 пострадавших находятся в больнице, из которых 15 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.