ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Броварах

2023-01-18 12:08

Володимир Зеленський про трагедію в Броварах:



Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа.



Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється.



Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.



Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей.



Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків.



Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.



На місці трагедії працюють усі служби.



Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих!



Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!