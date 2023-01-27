ВОЙНА В Украине Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака

2023-01-27 11:04

Блогер Анастасия Азарова вспомнила все скандалы, которые сопровождали Кирилла Тимошенко на должности заместителя главы Офиса Президента. В сети напомнили, что именно Кирилл Тимошенко несет ответственность за провал партии «Слуга народа» в Киеве.  

 

«Если кто-то забыл, то напомню, местные выборы в Украине «слуги» проиграли. Особенно в Киеве, где, по сути, Кирилл Тимошенко дал возможность выиграть Кличко. Перед выборами от СН был один кандидат – Николай Тищенко (можно иронизировать, но он был единственный, кто по узнаваемости тягался с Кличко). Кирилл Тимошенко засунул в эту гонку «нулевую» Ирину Верещук они вместе «распилили» предвыборный фонд. Как результат СН – младший партнер Порошенко-Кличко в Киевраде», – пишет блогер. 

 

Также Азарова напомнила скандал с масками в разгар пандемии COVID-19.  

 

«Помните такого министра здравоохранения Ляшко? Тоже фрукт из песочницы Кирилла Тимошенко. Как они здорово поднимали на масках в «Эпицентре»? Как воровали через Александра Добровского, брата главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Радуцкого?». 

 

Кроме этого, на совести Кирилла Тимошенко – коалиция «Слуги народа» с фракцией ОПЗЖ, которая понадобилась для принятия коррупционного законопроекта 5655 Елены Шуляк. Эта коалиция, напомнила блогер, сложилась в период войны с Россией.

 

«Про закон 5655 Елены Шуляк понятно одно – война рано или поздно закончится, и все будут строить. А благодаря этому закону строить будут с разрешения частных компаний, связанных с Еленой Шуляк и Кириллом Тимошенко», – написала блогер. Она также добавила, что «про лоббизм азартных игр в пользу россиян – надеемся прочитать в отчете НАБУ». 

 

Некоторые коррупционеры эпохи Кирилла Тимошенко и вовсе остались у руля, говорит блогер и ссылается на ТГ-канал «Темный рыцарь»

 

«Это Андрей Мотовиловец, первый замглавы фракции СН, депутаты Никита Потураев, Евгения Кравчук и много других.

Так что думай-Те, кого дальше снимать, после Кирилла Тимошенко. У коррупционной гидры осталось много голов», – призвала автор блога.

Источник: from.ua

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