Политика С вещами на выход! В Украине уже под запретом 10 пророССийских партий, на очереди еще семь

2022-06-22 15:38

В Украине запретили уже 10 пророссийских партий, дела о запрете еще семи - в процессе. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, передает Радио Свобода.

"11 из них - в исполнение решения СНБО, пять - по полученной информации от СБУ о преступной деятельности этих политических сил, в том числе о помощи оккупанту. И одна партия, название которой отличается от названия территориальных представительств – партия Русь Единая, ее территориальные подразделения называются Политики Путина. Мы уже год рассматриваем это дело", - подчеркнула замминистра.

Коломиец сообщает, что пока ни одна из запрещенных партий не обжаловала решение суда.

"Но уверена, что большинство, если не все, подадут на обжалование", - отметила замминистра.

Среди запрещенных партий: Оппозиционный блок, Социалисты, Наши, Государство, Блок Владимира Сальдо, Партия справедливости и развития, Социалистическая партия Украины, Левая оппозиция, Партия Шария, Оппозиционная платформа - За жизнь.

 

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