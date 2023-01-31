Во временно захваченном врагом Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова сильно избили.
Об этом идет речь в заявлении руководства НТВ в адрес следкома рф. В письме уточняется, что Зенкова и Епифанов вечером находились в ресторане отеля, где произошло нападение кадыровцев.
Эту тему сразу запретили освещать в новостях, чтобы не "дискредитировать армию рф". Дело традиционно пытаются замять по-тихому, но информация о нем уже дошла до следкома.
Кстати, изнасилованная Зенкова и избитый Епифанов внесены в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду. Зенкова - под санкциями СНБО.