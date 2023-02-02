ВОЙНА В Украине фото Итальянский уличный художник TVBOY сделал граффити на улицах Киева, Бучи и Ирпеня

2023-02-02 12:30

Известный итальянский уличный художник Сальваторе Бенинтенде, который работает под псевдонимом TVBOY, рассказал о своем визите в Украину и опубликовал фото нового граффити, сделанного в Буче. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Так, по словам стрит-арт мастера, лично побывав в Украине, он смог понять отвагу жителей нашей страны, а своими работами хочет подарить им надежду.

"Только побывав в Украине, я по-настоящему понял силу и отвагу этих людей. Как дань уважения жертвам этой войны, я хотел оставить свой знак на улицах Киева, Бучи и Ирпеня, городов, раненых российскими атаками. Послание, содержащееся в каждом произведении искусства - это о возрождении и надежде", - написал он.

Также Сальваторе Бенинтенде рассказал историю одной из своих работ. Он на разрушенном зоомагазине нарисовал девочку с ореолом со знаком STOP в сине-желтых красках, добавив, что на него повлиял рассказ женщины Ольги из Бучи, которая во время российских бомбардировок потеряла восьмилетнюю дочь.

"У жительницы Бучи Ольги после российских бомбежек умерла 8-летняя дочь. Однажды Ольге приснилось, как дочь говорит ей: "Мама, я хотела бы иметь сестричку". Поэтому Ольга решила усыновить ребенка, ровесницу дочери, потерявшей родителей из-за войны", - подчеркнул TVBOY.