ВОЙНА В Украине Суд запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать эту должность в течение года

2023-02-03 10:27

Львовский апелляционный суд запретил городскому голове Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность в течение года. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Об этом сообщает Суспільне Чернігів.

Cуд принял это решение при рассмотрении апелляции на решение Яворивского районного суда, который 7 декабря 2022 года на год запретил Атрошенко занимать свой пост. Также апелляционный суд оставил в силе штраф в 6,8 тыс. гривен, при этом дополнительный штраф 3,4 тыс. гривен отменил.

Сторона защиты с решением суда не согласна. Свидетель водитель Александр Коробко настаивал на том, что инициатива по пересечению границы и обмену автомобиля Tesla на служебный автомобиль Toyota Camry, официально закрепленный за водителем, принадлежит ему.

Напомним, в декабре прошлого года Яворовский районный суд Львова лишил мэра Чернигова Владислава Атрошенко права занимать должность городского головы в течение года. После этого Атрошенко заявил, что решение суда - это уничтожение самоуправления, поскольку за него голоса отдали почти 80% черниговцев и собрался подать апелляцию.

Ранее Атрошенко, 2 июля 2022 года, пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска Краковец. После запрета выезда ГНСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.