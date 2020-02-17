Мир Немецкий суд запретил вырубку леса для строительства новой фабрики Tesla

2020-02-17 15:46 114

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга постановил временно приостановить расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства первого европейского завода американского автоконцерна Tesla.

Как сообщили в суде, решение будет действовать до вынесения вердикта по жалобе федерального экологического союза Зеленая лига на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля. В обосновании отмечается, что вырубка может быть завершена уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов. При этом не следует исходить из того, что требования о правовой защите, выдвигаемые Зеленой лигой, "изначально совершенно бесперспективны", пояснили в обосновании.

Ранее генеральный секретарь экономического совета Христианско-демократического союза Вольфганг Штайгер предупредил, что в ситуации с Tesla за разрешением конфликта "промышленные компании и инвесторы" наблюдают особенно внимательно.

Напомним, завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина должен заработать уже с лета 2021 года. Как ожидается, ежегодно там будут выпускаться 150 000 машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 000 автомобилей в год.

Перед началом строительства фабрики Tesla решила вырубить около 300 га леса. Это вызвало широкое недовольство среди местного населения.