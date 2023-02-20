ВОЙНА В Украине В Одесском порту замминистра инфраструктуры Юрий Васьков пристроил своих родственников

2023-02-20 11:20

Об очередной схеме по «обилечиванию» украинских моряков в Одессе рассказал эксперт Аналитического центра «Левиафан» Николай Мельник. По его словам, суть схемы проста: кум замминистра инфраструктуры Юрия Васькова возглавляет Одесский порт. В порту работает учебный центр для моряков.

«Лавочка куда приходишь, даешь бабло и забираешь документы. Можно даже не появляться. Так вот, контролировать этот центр должна Администрация судоходства, которая де-факто подчинена Васькову. В то же время, чтобы вообще не морочиться, контролером учебного центра Одесского порта назначается дочь директора учебного центра. Бабло идет должностным лицам, качество подготовки моряков падает, хотя большинству из них по цимбалам», - рассказал Николай Мельник. ( )

Немного ранее, Общественная организация «Совет по защите законности и правопорядка» решила выяснить: является ли такая семейственность в Одесском порту – хорошей традицией построения рабочих династий или же фактом банальной коррупции. На его официальное обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пришло не менее официальное письмо за подписью начальника Департамента предотвращения конфликтов интересов Александра Шульги, в котором факт коррупции подтверждается: «…составлен обоснованный вывод о выявления признаков правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушения (далее – КУоАП), в действиях главного специалиста отдела по вопросам подготовки, переподготовки, повышения квалификации и дипломирования моряков Управления по вопросам подготовки и дипломирования моряков Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта, и судоходства Украины, и.о. начальника Управления по вопросам подготовки и дипломирования моряков Хуссейн Юнонии Мохаммедовны. Указанный обоснованный вывод 08.02.2023 направлен для рассмотрения в Национальную полицию Украины».

Факт коррупционных действий выявлен и в «работе» целого ряда чиновников Морской Арминистрации: бывшего председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Киндратива В.З., директора ГП «Одесский морской торговый порт» Мясковского А.Н. и начальника учебного центра ГП «Одесский морской торговый порт» Пономаревой О.А.

Примечательно, что Юнония Хуссейн за очень непродолжительное время работы в порту, в силу молодого возраста, успела совместить госслужбу с созданием частной фирмы. Если верить порталу YOUCONTROL, Юнония Хуссейн в 2016 году, будучи студенткой 4-го курса Одесской морской академии основала и до сих пор является учредителем ООО «ЮАМАКС ШИПМЕНЕДЖМЕНТ». Чисто случайно данная частная структура занимается посредничеством в трудоустройстве. Примечательно, что с этой же фирмой исторически связаны еще две ООО – «ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» и «АСЕДО ЛОТОС». После проверки ее деятельность в НАЗК, Юнонию Хусейн уволили из порта. Она благополучно отбыла жить в Германию.

Мама ее, Оксана Александровна продолжает работать и дальше под крылом бывшего сотрудника СБУ Ивлева. Примечательно, что первый заместитель начальника порта, который не имеет никакого отношения к портовой отрасли, был назначен через Васькова экс-бригадным генералом Андреем Наумовым, отбывающим заключение в сербской тюрьме.

Интересно, что очень живописно рассказывают о положении дел в порту нынешние и бывшие работники на сайте «Вечерней Одессы» под комплиментарным интервью с начальником порта Алексеем Мясковским. Интервью уже два года, а комментарии, как из рога изобилия сыплются до сих пор, вскрывая все новые подробности афер: "десять месяцев лежит на дне морском плавучий док № 4 В агрессивной морской воде пропадает весьма дорогое доковое оборудование. И никому до этого дела нет ! Почему за это преступление никто пока не

ответил? Сколько взыскали с виновных лиц компенсации за причиненный материальный ущерб порту ? Ведь наш порт Одесса - это государственное предприятие. Наши надутые руководители Мясковский, Ивлев, Васьков, Кошубский и другие остались пока безнаказанными и никто еще с них не спросил за этот вопиющий факт служебного и должностного преступления. А что ответит газета заводчанам?"

И опять - знакомые все лица!

Источник