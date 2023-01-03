Политика Коррупционные связи с одесской активисткой Кристиной Король обошлись замминистру инфраструктуры Юрию Васькову слишком дорого

2023-01-03 12:10

Коррупционные связи с одесской активисткой Кристиной Король обошлись замминистру инфраструктуры Юрию Васькову слишком дорого

Организатор проплаченых митингов моряков Святослав Захарченко “слил” всю схему Король вместе с главным заказчиком с Мининфраструктуры. На поступок мужчину сподвиг обман активистки и “развод” на деньги.

По словам Захарченко, его услуги, в зависимости от массовки, стояли от 20-30К долларов. "Все срывы экзаменов моряков - это наша работа. Мне всегда было интересно, кто заказывает музыку, откуда такие бюджеты? Однажды я услышал громкий телефонный разговор Кристины. Она проговорилась. Это был Юрий Васьков. Для нынешнего замминистра инфраструктуры прямой экономической выгодой было как можно больше моряков загнать в бумажный дипломированный процесс. А Валера с помощью своего "ООО" обещал ему финансовые потоки, которые он получал набирая через свой центр людей на сертификацию. Учитывая, что в месяц минимум 100 человек обращались за сертификацией, суммы в год привышали несколько миллионов долларов", — объяснил Захарченко.

Напомним, в декабре СБУ задержали группу сообщников во главе с известной одесской блогершой Кристиной Король. Она, начальник одесского тренажёрного центра моряков Валерия Постолатий и начальник следствия Приморского района Одессы Андрей Мащенко организовали выдачу липовых справок и сертификатов для выезда моряков. С помощью замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, группировке удавалось месяцами блокировать работу электронных реестров моряков и продвигать свои услуги с наценкой от 6-8000 у.е. за бумажку для выезда за границу. В итоге, тысячи выехавших призывников и миллионы долларов обогащения начиная от Васькова и ниже.

Теперь министерское кресло под Васьковым на шарнирах. По информации нашего источника, после нового года, для чиновника вопрос поставят ребром.