ВОЙНА В Украине Стивен Кинг в своем стиле отреагировал на визит президента США Джо Байдена в Киев

2023-02-21 14:32

Культовый американский писатель Стивен Кинг отреагировал на визит президента США Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в Twitter.

В частности Белый дом неоднократно заявлял, что организовать поездку его нереально, ведь обеспечить президенту США безопасность в воюющей стране не представлялось возможным. Впрочем, Байден сказал своей команде, что хочет публично продемонстрировать солидарность с народом Украины.

Тем самым "король ужасов" отметил, что Джо Байден проявил мужество, приехав в Украину, во время полномасштабной войны, которую развязала россия.

"Говорите, что хотите о Джо Байдене - у этого человека ярд мужества", - написал он.