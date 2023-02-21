Культовый американский писатель Стивен Кинг отреагировал на визит президента США Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в Twitter.
В частности Белый дом неоднократно заявлял, что организовать поездку его нереально, ведь обеспечить президенту США безопасность в воюющей стране не представлялось возможным. Впрочем, Байден сказал своей команде, что хочет публично продемонстрировать солидарность с народом Украины.
Тем самым "король ужасов" отметил, что Джо Байден проявил мужество, приехав в Украину, во время полномасштабной войны, которую развязала россия.
"Говорите, что хотите о Джо Байдене - у этого человека ярд мужества", - написал он.