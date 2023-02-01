ВОЙНА В Украине Стивен Кинг оставил эмоциональный пост в Twitter о войне в Украине

2023-02-01 14:31

Американский писатель с мировым именем Стивен Кинг на своей странице в Twitter оставил эмоциональный пост касательно войны в Украине.

В частности "король ужасов" обратился к оркостану с призывом остановить войну и отправить в отставку бункерного маразматика.

"Ради Бога, россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. путин должен уйти в отставку", - написал он.

На данное сообщение отреагировало Министерство обороны Украины. Там ответили, что "враги не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их это сделать".

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