ВОЙНА В Украине Джамала стала первым украинским амбассадором плей-листа Equal Global

2023-03-03 17:32

Певица Джамала стала первым украинским амбассадором плей-листа Equal Global от Spotify, популяризирующей творчество женщин-исполнительниц. Об этом она написала в Instagram.

"Проект стриминга поддерживает борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии. Для меня эта борьба сегодня очень важна. Поэтому я хотела бы разделить радость с каждой украинкой, которая, несмотря на военное время, так бесстрашно борется за свободную жизнь в Украине. За равенство. За свободу", - написала она.

Также она поблагодарила женщин в музыкальной индустрии, которые борются за свои права, используя свой голос, несмотря на все гендерные стереотипы.

 

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Українським вболівальникам футболу хочуть дозволити повернутись на трибуни 2023-03-03 16:31
Когда в Украине завершится отопительный - уже названа точная дата 2023-03-03 15:37