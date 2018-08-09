Политика Apple, YouTube и Facebook удалили скандальный канал InfoWars о теориях заговора

2018-08-10 20:28 273

Компании Apple, YouTube, Facebook и Spotify удалили из iTunes и своих приложений сотни видео канала InfoWars, который принадлежит американскому распространителю "теорий заговоров" Алексу Джонсу. 

"У нас есть четкие рекомендации, которым должны следовать создатели и разработчики, иначе их контент удаляется из нашего каталога, что делает их недоступными для поиска или скачивания. Мы не потерпим "языка вражды", - заявили в Apple.

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Видео все еще доступны в Twitter. Соцсеть отказалась удалить их, потому что они "не нарушают их правил".

Канал Infowars был основан в 1999 году и имеет достаточно большую аудиторию. Он продвинул теорию, что теракт 11 сентября 2001 года был совершен самим же правительством США. Недавно подобную теорию он выдвинул о стрельбе в школе Флориды, в результате которой погибли 17 человек.

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