Мир Стало известно, когда BMW планирует начать выпуск авто на водороде

2023-03-10 14:30

Немецкая компания BMW Group планирует до конца текущего десятилетия начать выпуск водородных автомобилей. Об этом сообщил руководитель отдела технологий компании Юрген Гульднер, пишет The Times.

"Мы начнем производство таких автомобилей во второй половине текущего десятилетия. Я убежден, что будущее за водородом", – заявил Гульднер, говоря о перспективах серийного выпуска внедорожников на водороде BMW iX5 Hydrogen.

По данным издания, BMW может стать первой крупной компанией, которая начнет выпуск автомобилей на водороде в Европе.

На сегодняшний день на рынке предлагаются две модели автомобилей на водороде. Это японский четырехместный седан Toyota Mirai и корейский кроссовер Hyundai Nexo.