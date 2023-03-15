Партизаны совершили покушение на так называемого заместителя "замглавы администрации" временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области Виталия Гуру. Об этом сообщает движение Атеш на своем Telegram-канале.
"На проспекте Победы возле кафе Смачна країна агент Атеш взорвал заместителя председателя так называемой "новокаховской военной администрации" возле его машины.
Ждем подтверждения об окончательной ликвидации. В любом случае, это станет напоминанием рашистам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле", - говорится в сообщении.
В движении подчеркнули, что в результате подрыва коллаборанта никто из мирных граждан не пострадал.
Слава Украине!
Смерть врагам!