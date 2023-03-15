ВОЙНА В Украине Во временно оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали коллаборанта

2023-03-15 09:37

Партизаны совершили покушение на так называемого заместителя "замглавы администрации" временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области Виталия Гуру. Об этом сообщает движение Атеш на своем Telegram-канале.

"На проспекте Победы возле кафе Смачна країна агент Атеш взорвал заместителя председателя так называемой "новокаховской военной администрации" возле его машины.

Ждем подтверждения об окончательной ликвидации. В любом случае, это станет напоминанием рашистам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле", - говорится в сообщении.

В движении подчеркнули, что в результате подрыва коллаборанта никто из мирных граждан не пострадал.

Слава Украине!

Смерть врагам!

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты готовятся снова отступать - вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов

2022-12-02 12:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Энергосистема Украины сегодня полностью обеспечивает потребности потребителей - есть резерв мощности

2023-03-15 13:34

“Курочка по зернышку: как бывший “регионал” поставил на счетчик зерновую сделку”

2023-03-15 13:29

Оккупанты снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова

2023-03-15 11:21

Час повернути своє! Все подразделения «Гвардии наступления» Украины уже сформированы

2023-03-15 10:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Энергосистема Украины сегодня полностью обеспечивает потребности потребителей - есть резерв мощности 2023-03-15 13:34
“Курочка по зернышку: как бывший “регионал” поставил на счетчик зерновую сделку” 2023-03-15 13:29
Оккупанты снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова 2023-03-15 11:21
Час повернути своє! Все подразделения «Гвардии наступления» Украины уже сформированы 2023-03-15 10:29