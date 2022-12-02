ВОЙНА В Украине Оккупанты готовятся снова отступать - вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов

2022-12-02 12:29

Оккупанты вывезли даже тех, кто участвовал в рейдах против местного населения и запугивал горожан, принуждая к сотрудничеству с оккупантами.

Как информирует местное подполье, выехали не только те, кто занимал должности в оккупационной администрации, но и те, кто помогал им .

"Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение - это дело времени", - отметили в Центре.

В то же время, там призвали местных жителей покинуть Новую Каховку до момента деоккупации города Вооруженными силами Украины.

Ранее эксперты заявили, что роССийские силы в восточной части Херсонской области, вероятно, частично уязвимы для украинской "кампании перехвата".