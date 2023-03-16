ВОЙНА В Украине Сегодня в Киеве, Киевской и Житомирской областях частично применяются отключения света

2023-03-16 15:37

В Киеве, Киевской и Житомирской областях частично применяются отключения света из-за значительных повреждений сетей. Об этом сообщает Укрэнерго в четверг, 16 марта.

Указано, что в энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

"Однако из-за значительных повреждений сетей, которые нанесли россияне, сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления", – говорится в сообщении.

При этом в других областях нет ограничений, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей. Лимиты потребления в регионы не доводились. Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой.

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