ВОЙНА В Украине В Раде хотят законодательно урегулировать институт регистрируемых партнерств

2023-03-17 22:12

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств".

В соответствии с законопроектом регистрируемым партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и коррелирующие с определением семьи обязанности в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

При этом в законопроекте уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком, а также то, что проживание лиц одной семьей не является регистрируемым партнерством, если соответствующий союз не зарегистрирован.

Предполагается, что после государственной регистрации партнеры приобретают статус близких родственников а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Регистрация партнерства будет проводиться после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение возможно как по совместному заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон (судом в порядке отдельного производства, при этом мер по примирению или установлению причин расторжения не проводится).

Проектом также предусмотрены положения о возможности регистрации партнерства при отсутствии одного лица или вне органа регистрации актов гражданского состояния (к примеру, когда лицо является военнослужащим).

Законопроект также содержит положения относительно договора регистрируемого партнерства и требований по его заключению. Если в таком договоре не предусмотрено иное, то на имущество, приобретенное регистрируемыми партнерами за время пребывания в партнерстве, будет распространяться режим совместной собственности.