Украина Сегодня вступили в силу изменения в Семейном кодексе - усыновление и отпуск

2019-06-21 20:31 132

Сегодня в Украине официально вступил в силу закон № 2728-VIII, который убирает из Семейного кодекса нерабочие нормы об усыновлении из родильного дома.

Отныне брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен только после достижения двухмесячного возраста. Это время предоставляется службам по делам детей для работы с родителями и родственниками по возвращению ребенка в биологическую семью.

Поэтому нормы Семейного кодекса об отпуске в случае усыновления ребенка из роддома в реальности не работали.

Кроме того, этот закон согласует нормы Семейного и Кодекса законов о труде.

Закон предусматривает предоставление лицу независимо от пола отпуск продолжительностью 56 дней в случае усыновления ребенка (70 дней - при усыновлении двух и более детей). Если усыновители - супруги, - отпуск предоставляется одному на их усмотрение.

Заявление о предоставлении отпуска нужно подать в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

 

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