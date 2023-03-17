Мир фото Ансамбль «Калина» презентував нову концертну програму «Фольклорне намисто»

2023-03-17 13:30

В рамках Шевченківських днів Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» на сцені Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва презентував нову концертну програму «Фольклорне намисто».

Знаний колектив, який очолюють генеральний директор, композитор Анастасія Комлікова та художній керівник заслужений працівник культури Олена Куцевалова, у стислі терміни в умовах військового стану створив нову динамічну, насичену та патріотичну програму, яка викликала бурхливі оплески натхненних глядачів, серед яких були почесні гості, зокрема Герой України Мирослав Вантух (художній керівник ансамблю ім..П.Вірського), який відзначив високий професійний рівень колективу, його самобутність та сучасність.

Оригінальні вокальні, хореографічні та інструментальні композиції на основі фольклору різних регіонів України утворили унікальне «Фольклорне намисто», яке складалося із прем'єрних постановок головного балетмейстера заслуженого артиста України Андрія Демещука («Коломийка», «Українська полька», «Їхали козаки»), високопрофесійного виконання народних пісень, знайдених у фольклорних експедиціях (солісти Тетяна Хода та Анастасія Сорочан), запальних та віртуозних обробок народних мелодій диригентів Андрія Семеляка та Інни Гук для оркестру народних інструментів (солісти заслужений артист України Юрій Гвоздь, Оксана Бойко, Тарас Матковський, Володимир Гайдичук). Також прозвучав ряд авторських композицій, які мають народні корені.

Балет ансамблю «Калина» продемонстрував відмінну техніку, публіка із захопленням сприймала чоловічі «Бубни», дівочий «Петриківський розпис» та, звичайно, запальний «Гопак». Зачарували своїми голосами артисти хорової групи ансамблю (хормейстер-Наталія Костерчук), особливо у пісні, присвяченій урочистій даті «Зацвіла в долині червона калина». Створенням надзвичайної атмосфери у залі також опікувався конферансьє, відомий артист театру і кіно, заслужений артист України Дмитро Оскін.

Програма концерту «Фольклорне намисто» поєднала традиції та сучасність та подарувала такі необхідні позитивні емоції кожному глядачу.

Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» вкотре довів, що має свій неповторний стиль, яскраве творче обличчя та величезні перспективи.