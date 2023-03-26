ВОЙНА В Украине ГРАФИК В Киеве сменили продолжительность комендантского часа: как теперь работает метро и наземный транспорт

2023-03-26 09:05

 

В Киеве сменили продолжительность комендантского часа. В связи с этим, работа метро и наземного транспорта продлена на час.

Метро будет работать с 05:30. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти часов утра в сутки. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", – отметил Поворозник.

По его словам, с 26 марта:

– наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;

–метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;

– фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

В то же время, как сообщает "Киевский метрополитен", станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.

При этом, все подземные станции работают в круглосуточном режиме как укрытие.

"Проход на станцию в комендантский час во время воздушной тревоги такой: при входе в метрополитен как укрытие обязательно необходимо иметь документ – удостоверение личности; проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери; ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену", – сказано в сообщении.

 

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