В Киеве сменили продолжительность комендантского часа. В связи с этим, работа метро и наземного транспорта продлена на час.
Метро будет работать с 05:30. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он продлится с нуля часов до пяти часов утра в сутки. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", – отметил Поворозник.
По его словам, с 26 марта:
– наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
–метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;
– фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.
В то же время, как сообщает "Киевский метрополитен", станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.
При этом, все подземные станции работают в круглосуточном режиме как укрытие.
"Проход на станцию в комендантский час во время воздушной тревоги такой: при входе в метрополитен как укрытие обязательно необходимо иметь документ – удостоверение личности; проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери; ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену", – сказано в сообщении.