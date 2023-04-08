ВОЙНА В Украине Блинкен отверг возможность диалога между Киевом и Москвой: назвал условие

2023-04-08 08:38


Чиновник объяснил, почему пока не считает целесообразным начинать переговоры.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил возможность диалога между Украиной и РФ по поводу прекращению огня на украинском фронте. Ранее об этом также высказался координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Блинкен заявил, что сейчас для переговоров еще не пришло время, несмотря на заманчивость подобной идеи. Его слова цитирует Tagesschau

"Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой – и я это понимаю. Но если это означает фактическую ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и длительным миром", - сказал Блинкен.

Целью диалога должно быть наступление справедливого и прочного мира в Украине, однако пока что Россия не дошла к такой конструктивной позиции считает чиновник.

Он пояснил, что РФ может использовать условную паузу на фронте для того, чтобы перегруппировать войска и осуществить повторную попытку наступления.
РФ может усилить давление на Запад, чтобы диктовать свои условия Украине

Напомним, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего дипломатического визита в Турцию заявил, что Россия готова начать переговоры о мире в Украине, однако с учетом собственных "законных" интересов.

Позже "резюме" по поводу такого заявления озвучили аналитики американского Института Войны (ISW). Там посчитают, что Россия боится потерять территории, которые ей удалось временно захватить в Украине, во время ожидаемого контрнаступления ВСУ. Поэтому в Кремле начинаются новый этап усиления информационного давления на Запад. Его цель - посадить Украину за стол переговоров.

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