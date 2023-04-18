Мир фото Утечка секретных документов Пентагона: стало известно, кто подправил слитые документы

2023-04-18 08:25

Телеграм-канал Donbass Devushka, по которому распространялись секретные документы Пентагона и разведки, частично подправленные в пользу российской пропаганды, вела бывшая военнослужащая ВМС США. Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что одной из прокремлевских распространительниц дезинформации и пропаганды, выдававшей себя в сети за российскую еврейку из Луганска, оказалась разведенная женщина среднего возраста из Нью-Джерси и ветеран ВМС США Сара Билс.

Ее разоблачили участники интернет-сообщества Северноатлантическая организация Fella (NAFO), борющегося с российской пропагандой.

Как пишет издание, у пропагандистки с ником Donbass Devushka (в разное время она также использовала псевдонимы Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) есть свой Telegram-канал, Tвиттер и ютуб-канал. У нее около 135 тысяч подписчиков. В Twitter Donbass Devushka публиковала свои отфильтрованные фотографии и писала, что ее зовут Мила.

На самом деле Билс - это бывшая военная, унтер-офицер ВМС США, которая недавно была уволена с действительной военной службы. Билс родилась в США и живет в Ок Харборе, штат Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Уидби-Айленд, где она когда-то служила.

По информации группы расследователей Bellingcat, сфальсифицированные версии утечки бумаг Джека Тейшейры были созданы именно в Teлеграмм-канале Donbass Devushka. Билс отрицает это утверждение. Ведущий Fox News Такер Карлсон использовал отредактированную версию, распространенную в Телеграмм-канале "девушки", чтобы заявить, что Украина имеет соотношение потерь войск семь к одному и "проигрывает войну".

Сообщается, что поддельные версии были распространены прокремлевскими пропагандистами, а Donbass Devushka начал поддерживать известный Z-канал Рыбар. В ноябре 2022 года журналисты выяснили, что этот канал получал деньги от Евгения Пригожина и может быть связан с ФСБ.

В серии твитов и двух длинных постах в телеграмме Билс подтвердила некоторые подробности своего прошлого. Она также утверждает, что администратор ее Teлеграмм-канала поделился секретными документами, и добавила, что изображения были удалены после того, как она их обнаружила, а разместивший их "наказан". Но14 апреля изображение документов все еще было в ее ТГ-канале.

Напомним, ранее в Twitter и Telegram появились якобы секретные документы о контрнаступлении Вооруженных сил Украины с подробным описанием планов США и НАТО.