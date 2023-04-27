Политика Глава МИД Чехии публично назвал лаврова клоуном из террористического государства

2023-04-27 10:27

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на комментарии главы мид эрефии Сергея Лаврова о чешском президенте. Липавский в Twitter назвал российского дипломата клоуном и заявил, что руководство террористической рф должно предстать перед трибуналом.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Павеле просто смешны. россия - террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", - заявил он.

Липавский не конкретизировал высказывания Лаврова, однако, как пишет Европейская правда, недавно глава МИД россии заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по отношению к Украине. Петр Павел в интервью изданию Politico выразил убеждение, что Китаю нельзя доверять как посреднику в установлении мира между россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно продолжать войну.