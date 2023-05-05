ВОЙНА В Украине видео В ВСУ пояснили, почему было принято решение ликвидировать в небе Киева беспилотник Bayraktar

2023-05-05 13:30

Беспилотником, который вечером 4 мая сбили над Киевом оказался принадлежавший ВСУ Bayraktar. Он потерял управление, из-за чего было принято решение его ликвидировать. Об этом заявили в Воздушных силах Украины.

"Около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что, вероятно, речь идет о технической неисправности, причины которой устанавливаются.

Сообщается, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.

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