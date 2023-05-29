ВОЙНА В Украине В минувший уикенд в Киеве работники военкомата вручали повестки любителям шашлыков на природе

2023-05-29 09:37

В одном из киевских лесов работники военкомата вручили любителям шашлыков повестки. Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство.

"Леса города Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих. Лесники совместно с представителями Деснянского районного управления ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Деснянского управления полиции и военкомата напомнили об административном наказании, предоставили предупреждающие листовки об обращении в лесах, алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также вручали повестки для уточнения учетных данных", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк официально заявляла, что повестки могут вручать в любых общественных местах, даже на пляжах.