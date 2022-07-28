ВОЙНА В Украине Алексей Резников выступил категорически против вручения повесток за правонарушения

2022-07-28 14:29

В соцсетях начали появляться сообщения о том, что правоохранители вместе с работниками военкоматов вручают так называемые «карательные» повестки людям, превысившим скорость или курившим в неположенном месте.

Министр обороны Алексей Резников выступил против вручения повесток за разные правонарушения, заявив, что это дискредитация армии.

«В праве есть такое понятие как эксцесс исполнителя. Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться… Иногда это делается (вручается повестка) как наказание за что-то… Я точно против этого. Я считаю, что эта дурость полная, потому что служить стране и защищать страну — это точно не должно быть наказанием», — заявил глава Минобороны.

В то же время он отметил, что вручение повестки не значит, что тебя обязательно отправят на фронт.

«Что такое повестка? Повестка не значит, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас — тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: Иди, ты в резерве. Или: Друг, а чего ты не стал на регистрацию?», — объяснил министр.

По его словам, хотя на сегодняшний день людей для обороны страны достаточно, существует необходимость доукомплектации подразделений, поэтому вручение повесток и продолжается.