ВОЙНА В Украине На сколько в Украине увеличатся суммы в платежках после повышения тарифов на электроэнергию

2023-05-30 09:24

После повышения тарифов на электроэнергию до 2,88 грн за кВт/ч суммы в платежках в среднем вырастут на 150-200 гривен.

Об этом рассказал член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в эфире телемарафона.

"Достаточно решения Кабинета министров для того, чтобы увеличить цену на электроэнергию для населения и убрать порог. Порог убирается, по словам энергетиков и регулятора, для того, чтобы упростить учет. Потому что когда идет порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения – 2,88 грн. В среднем вырастет где-то на 150-200 грн для среднестатистического потребителя", – передает его слова УНИАН.

Нардеп отметил, что получавшие субсидии и в дальнейшем будут их получать и после поднятия тарифов.

Напомним, регулятор утвердил двухэтапное повышение тарифов для облэнерго. В частности, тарифы вырастут на периоды с 1 по 30 июня, а затем с 1 июля по 31 декабря этого года.

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