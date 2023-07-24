Экономика В Кабмине назвали реальную причину повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн

2023-07-24 14:31

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения Украины было вынужденным. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Без этого решения мы учитывали какие-то минимальные параметры, насколько все-таки можно поднимать, фактически, удержать энергосистему нам бы не удалось", - подчеркнул он.

По словам Галущенко, система поддержания доступного тарифа (1,68 грн) на электроэнергию достаточно эффективно работала до начала полномасштабного вторжения россии. Но из-за снижения потребления промышленностью стало очень сложно поддерживать и тарифы для населения.

"По факту, за счет продаж как раз промышленному сектору экономики, компании они балансировались финансово для того, чтобы предоставлять электроэнергию по нерыночному тарифу для населения. Соответственно, когда потребление упало в некоторых регионах на 40%, на 50%, там есть временно оккупированные территории, это тоже очевидно, поэтому ситуация непростая", - отметил министр.

Галущенко добавил, что ключевой вопрос – это обеспечение ремонтной кампании и прохождение следующей зимы.

Напомним, с 1 июня Кабмин существенно повысил тарифы на электроэнергию для населения – до 2,64 грн/кВт-ч.