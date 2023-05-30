Мир фото Національна опера України представила афішу на червень: що подивитися

2023-05-30 14:16

У перший місяць літа шанувальників класичного балетного та оперного мистецтва чекає чимало цікавих подій. Окрім традиційних вистав з поточного репертуару колективу, в перший місяць літа глядачі театру зможуть побачити улюблені для багатьох балетні вистави «Корсар», «Баядерка» та «Віденський вальс», а послухати перлини оперної спадщини видатного композитора Джузеппе Верді. В афіші червня представлені три найбільш знакові твори італійського генія: «Набукко», «Аїда», «Травіата».

Також, у п’ятницю 23 червня колектив театру запрошує глядачів переглянути третій прем’єрний показ сучасних неокласичних балетів: «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака та «5 танго» на музику Астора П’яццоли.

Нагадаємо, що вистави театру відбуватимуться в денний час: у п’ятницю (початок о 17:00), а суботу та неділю о 15:00.

2 червня (п’ятниця) о 17:00 — рання опера Джузеппе Верді «Набукко».

Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії.

Головні партії виконають: Петро Приймак (Набукко), Оксана Крамарєва (Абігаїль), Анжеліна Швачка (Фенена), Сергій Ковнір (Захарія), Дмитро Іванченко (Ісмаель) та ін. Диригент - Микола Дядюра.

3 червня (субота) о 15:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у редакції Мирослава Скорика.

В основі сюжету історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним...

У ролях: Анастасія Поважна (Наталка Полтавка), Дмитро Кузьмін (Петро), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський), Олександр Бойко (Микола). Диригент - Богдан Пліш.

4 червня (неділя) о 15:00 — балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київська балетна трупа.

В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна.

У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Олександра Панченко (дебют в партії Гамзатті), Михайло Загреба (Дугманта), Микита Кайгородов (дебют в партії Магдавея) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

9 червня (п’ятниця) о 17:00 — опера Джузеппе Верді «Аїда».

Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу.

Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу.

Виконавці: Вікторія Ченська (Аїда), Андрій Романенко (Радамес), Тетяна Пімінова (Амнеріс), Геннадій Ващенко (Амонасро), Сергій Магера (Рамфіс) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

10 червня (субота) о 15:00 — витончено-романтичний балет «Жизель» Адольфа Адана.

За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений зі заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина.

Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

У головних ролях: найромантичніше балетна пара - Тетяна Льозова (Жізель) та Ярослав Ткачук (дебют у партії Графа Альберта), а також Михайло Дробот (Ганс), Юлія Кулик (Мірта), Олеся Воротнюк (Батильда) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

11 червня (неділя) о 15:00 — безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика.

У головних ролях: Богдан Тарас (Іван Карась), Світлана Годлевська (Одарка), Ксенія Бахрітдінова- Кравчук (Оксана), Дмитро Іванченко (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін.

16 червня (п’ятниця) о 17.00 — вечір одноактних балетів:

«Шопеніана» Фредеріка Шопена. Ліричний безсюжетний балет вирізняється бездоганним смаком та вишуканим стилем, притаманним для вишуканих мініатюр класичної хореографії.

Виконавці: Ян Ваня, Анастасія Шевченко, Катерина Курченко, Юлія Кулик та ін.

«Пахіта» Людвіга Мінкуса. На сцені Національної опери України представлено Grand Pas з балету «Пахіта» (постановка Микити Долгушина, здійснена у 1979 р.) у редакції Аніко Рехвіашвілі.

Виконавці головних партій: Ольга Голиця та Микита Сухоруков.

17 червня (субота) о 15:00 — опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні.

На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

Виконавці: Вікторія Ченська (Флорія Тоска), Олег Злакоман (Маріо Каварадоссі), Олександр Мельничук (Барон Скарпіа), Володимир Тишков (Чезаре Анджелотті), Дмитро Агеєв (Ризничий, Тюремник) та ін.

18 червня (неділя) о 15:00 — балет Адольфа Адана «Корсар».

Чарівний класичний балет (з використанням музики Лео Деліба) у постановці Віктора Яременка давно став окрасою репертуару Національної опери України.

Виконавці: Ян Ваня (Конрад, корсар), Ілона Кравченко (Медора), Катерина Миклуха (Гюльнара), Олександр Омельченко (Ланкедем), Олександр Скулкін (Раб), Олександр Габелко (Бірбанто) та ін.

23 червня (п’ятниця) о 17.00 — Прем’єра: вечір одноактних балетів:

Вистава «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, орus 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймайера.

Виконавці головних партій: Ольга Голиця та Микита Сухоруков.

Вистава «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена.

Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

Ідея поставити цей відомий балет у Києві належить колишньому солісту Нідерландського національного балету, киянину Олександру Жембровському.

У головних ролях: Христина Шишпор та Володимир Кутузов.

24 червня (субота) о 15:00 — опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка.

Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері...

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж — мистецтво поза часом.

У головних ролях: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Петро Приймак (Жорж Жермон, його батько), Ірина Петрова (Флора Бервуа) та ін.

25 червня (субота) о 15:00 — одна із найяскравіших балетних вистав театру — «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ.

«Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 20 років вистава залишається однією з найулюбленіших серед глядачів.

У ролях: Даніїл Пащук (дебют у партії Франца, композитора), Олександра Панченко (дебют у партії Аннелі, його нареченої), Катерина Курченко (Карла, знаменита балерина), Володимир Кутузов (Граф Кайзерлінг, шанувальник Карли) та ін.

30 червня (п’ятниця) о 17:00 — балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для чарівної композиції «Жізелі».

У ролях: Ольга Киф’як-фон-Краймер (дебют у партії Сильфіди), Олександр Скулкін (Джеймс), Костянтин Пожарницький (Гюрн), Руслан Авраменко (Медж, чаклунка) та ін.

Важливо! У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (450 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!