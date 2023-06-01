ВОЙНА В Украине Патрульные будут объезжать укрытия в Киеве во время тревоги ночью − Кличко

2023-06-01 16:48

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что договорился с патрульной полицией, что правоохранители во время тревог будут объезжать столичные укрытия, чтобы проверить, открыты ли они.

Источник: Кличко в Telegram, сайт КГГА

Прямая речь мэра столицы: "Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью.

Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам".

Детали: В КГГА сообщили, что сейчас правоохранители проводят следственные действия в поликлинике Деснянского района, вблизи которой ночью 1 июня погибли двое взрослых и ребенок.

Кличко отметил, что обломок ракеты упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги − тогда, когда люди направлялись в укрытие.

Прямая речь мэра: "Сейчас следствие устанавливает, было ли открыто укрытие. И были ли в нем люди. Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей".

Детали: По словам мэра, в Деснянском районе повреждены три школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок.

Всего в результате ночного обстрела столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе один ребенок. 16 ранены, 9 человек госпитализированы, один из них − в тяжелом состоянии. Семеро − получили амбулаторную помощь.

Мэр подчеркнул, что в каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов.

Он также добавил, что в школе рядом с поликлиникой, возле которой погибли люди, бомбоубежище было открытым и в нем были люди.

Кличко подчеркнул, что дал поручение всем главам районов "еще раз проверить все укрытия".

Почему это важно: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.

17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.

Предыстория:

Ночью 1 июня в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.