ВОЙНА В Украине Из-за перехода Михаила Мудрика в Челси УЕФА меняет условия трансферной политики

2023-06-30 11:34

Исполнительный комитет УЕФА принял решение ограничить амортизацию пятью годами, чтобы обеспечить равное отношение ко всем клубам и улучшить финансовую устойчивость. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Так союз отреагировал на жалобы многих клубов на действия лондонского Челси. Напомним, что при Боули "синие" стали заключать с футболистами долгосрочные контракты, что улучшало бюджет клуба с точки зрения фэйр-плей.

Если точнее, ситуация касается двух конкретных примеров - переходов Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса, за которые были уплачены огромные суммы.

Эти переходы стали возможны благодаря амортизации - возможности в бухгалтерской отчетности перенести трансферную стоимость и зарплату на весь период продолжительности контракта равными частями.

Теперь клубы все еще могут заключать контракты с игроками более чем на пять лет, но стоимость контракта может амортизироваться всего пять лет. То же касается и продления сделок.

Изменения вступят в силу 1 июля, однако они не коснутся уже заключенных контрактов.

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