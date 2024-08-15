Спорт Килиан Мбаппе прокомментировал победу Реала и рекордный Суперкубок УЕФА

2024-08-15 15:37

Килиан Мбаппе прокомментировал победу Реала над Аталантой в Суперкубке УЕФА.

Звездный нападающий отличился голом уже в первом матче за мадридцев, чем помог команде выиграть трофей.

Впрочем, по словам француза, более чем забитым голом он доволен командной игрой в новом клубе.

"Удовольствие от игры даже важнее моего гола. Я очень счастлив, я чувствую себя привилегированным игроком. У нас отличная команда, это Реал Мадрид.

Джуд, Родриго, Винни - отличные игроки. Мы будем улучшать нашу коллективную игру матч за матчем", - приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

Реал в рекордный шестой раз завоевал Суперкубок УЕФА.

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