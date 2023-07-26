Фильм Барби режиссера Греты Гервиг отметился лучшим результатом в украинском прокате. Об этом сообщается на официальной странице Warner Bros. Pictures Украина в Facebook.
В частности, за первый уикенд ленту с Марго Робби и Райаном Гослином в главных ролях пересмотрело 226 757 зрителей, что принесло более 33 миллионов гривен кассовых сборов.
Таким образом, фильм о куклах Mattel обошел кинопремьеру Universal Pictures Оппенгеймер, а также опередил предыдущих лидеров – сиквел Аватар. Путь воды (25,8 млн. гривен) и мультфильм Мавка. Лісова пісня (24,9 млн. гривен).