Мир фото Новый космический телескоп Euclid сделал первое в истории фото темной Вселенной

2023-08-04 21:36

Новый космический телескоп Euclid прислал на Землю первое в истории изображение "темной Вселенной". Об этом пишет Space.

Пока телескоп вращается вокруг Солнца на расстоянии 1,6 млн км.

Он уже успел сделать первые снимки космоса в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне света, на которых видны как отдельные яркие звезды, так и целые галактики.

"Без темной материи не могли бы существовать галактики в том виде, в каком мы знаем, а темная энергия стоит за ускоренным расширением космоса", – говорят ученые.

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