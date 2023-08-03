Жизнь фото В Закарпатской области добыли первую соль из Тереблянского месторождения

2023-08-03 12:30

В Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения в Тячевском районе. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram в четверг, 3 августа.

Указано, что это событие имеет огромное значение для продовольственной безопасности всей Украины и экономического развития региона.

"Месторождение на Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и закрытия потребностей населения", - написал Микита.

По его словам, была проведена огромная работа для того, чтобы проект стал реальностью.

"Это новая страница в истории Украины и Закарпатья, которая усилит нашу страну и укрепит экономический фронт", - заверил глава региона.