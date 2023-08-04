ВОЙНА В Украине У Facebook активізувалася нова шахрайська схема - головні правила безпеки в інтернеті

2023-08-04 20:34

У Facebook активізувалася нова шахрайська схема, тому звертаємося до українців бути обачними, закликають в МВС.

Користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода». За допомогою цього фішинга шахраї намагаються вкрасти конфіденційні дані.

Як вберегти себе від таких сповіщень:

• не переходьте за сумнівними посиланнями і негайно надсилайте скаргу на допис та блокуйте його відправника;

• ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані;

• використовуйте складні паролі з великих й малих літер, цифр та символів. Пам’ятайте: для кожного акаунта – тільки унікальний пароль, за можливості налаштуйте двофакторну автентифікацію;

• програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел;

• встановіть антивірус та оновлюйте операційну систему.

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Президент Чехии дал разрешение гражданам своей страны воевать в Украине против оккупантов 2023-08-04 17:32
Оккупанты срочно укрепляют свои позиции около Мелитополя Запорожской области 2023-08-04 16:31
Денис Шмыгаль озвучил реальные расходы Украины на оборонные нужды 2023-08-04 15:37