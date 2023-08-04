У Facebook активізувалася нова шахрайська схема - головні правила безпеки в інтернеті

У Facebook активізувалася нова шахрайська схема, тому звертаємося до українців бути обачними, закликають в МВС.
Користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода». За допомогою цього фішинга шахраї намагаються вкрасти конфіденційні дані.
Як вберегти себе від таких сповіщень:
• не переходьте за сумнівними посиланнями і негайно надсилайте скаргу на допис та блокуйте його відправника;
• ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані;
• використовуйте складні паролі з великих й малих літер, цифр та символів. Пам’ятайте: для кожного акаунта – тільки унікальний пароль, за можливості налаштуйте двофакторну автентифікацію;
• програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел;
• встановіть антивірус та оновлюйте операційну систему.