ВОЙНА В Украине У Facebook активізувалася нова шахрайська схема - головні правила безпеки в інтернеті

2023-08-04 20:34

У Facebook активізувалася нова шахрайська схема, тому звертаємося до українців бути обачними, закликають в МВС.

Користувачам масово надходять спам-повідомлення з текстом: «Подивіться, хто загинув у ДТП, я думаю, ви його знаєте, так шкода». За допомогою цього фішинга шахраї намагаються вкрасти конфіденційні дані.

Як вберегти себе від таких сповіщень:

• не переходьте за сумнівними посиланнями і негайно надсилайте скаргу на допис та блокуйте його відправника;

• ніколи та нікому не повідомляйте свої особисті й банківські дані;

• використовуйте складні паролі з великих й малих літер, цифр та символів. Пам’ятайте: для кожного акаунта – тільки унікальний пароль, за можливості налаштуйте двофакторну автентифікацію;

• програми та застосунки завантажуйте лише з офіційних джерел;

• встановіть антивірус та оновлюйте операційну систему.