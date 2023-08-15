Жизнь Розкрито нову шахрайську схему в Facebook - обіцяють виплату у 9500 гривень

2023-08-15 08:25

Мережею шириться новина про роздачу всім українцям виплат у 9500 гривень. Це чергова шахрайська схема!

Центр стратегічних комунікацій продовжує фіксувати і викривати активність ворожих кампанії в українському сегменті Facebook.

Цього разу нечисті на руку «добродії» створили фейкову сторінку українського порталу державних послуг і назвали його DIA (коректна офіційна назва «Дія»).

У графічних редакторах ділки підробили шрифти справжньої «Дії», наобіцяли роздати всім українцям по 9500 гривень та не забули до цього всього додати промовистий заклик – «Переходь та отримай!».

Деякі дописувачі у коментарях навіть закликають ділитися пін-кодами своїх карток, коли «там попросять» (чого робити категорично не можна).

Насправді, сама «Дія» (від себе, зі своєї кишені) нікому і нічого не виплачує. На порталі державних послуг користувачі можуть подати електронну заявку на отримання допомоги (якщо ця опція доступна у вашому регіоні), а рішення щодо нарахувань ухвалюють державні органи. Виплати відбуваються винятково через державні фінансові установи – «ПриватБанк», «Ощадбанк» тощо.